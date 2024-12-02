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Элиты хлопочут. "Договорняк" никуда не пропал: Кто пытается продавить Кремль?

Элиты хлопочут. "Договорняк" никуда не пропал: Кто пытается продавить Кремль?

Фото: Царьград. Элиты хлопочут. "Договорняк" никуда не пропал. Кто пытается продавить Кремль? Политолог Алексей Ярошенко оценил внутриполитическую ситуацию в России и за её пределами.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
И зачем этот договорняк нужен. только вред один от него. Война так долго не кончиться.  А нашим девочкам рожать надо.
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19 час.
Иван Ураганов
Зря Путин выпустил Ходора,он по прежнему воду мутит.
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18 час.
N
Nata
В том болоте достаточно субъектов и без Ходора, кому воду мутить не привыкать. Но передышки никакой врагу давать нельзя. Гадину нужно добивать.
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18 час.

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