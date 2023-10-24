В Рязани отключили воду на двух улицах 24 октября

Ограничения связаны с восстановительными работами на водопроводе. Так, до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Качевская, дома №№30, 30а, 32, 34, 34а, 34 корпус 2, 36; улица Поселковая, дома №№1а, 3а, 5, 5 корпус 1, 12.