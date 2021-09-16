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Каждому свое! Лайма Вайкуле призналась, почему так и не стала мамой

Каждому свое! Лайма Вайкуле призналась, почему так и не стала мамой

Многие поклонники очаровательной Лаймы Вайкуле задаются вопросом: почему же у певицы нет детей? Удовлетворить любопытство широкой публики знаменитость решила в новом интервью, сознавшись, что не жалеет ни об одном своем решении в данном аспекте.

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