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Какие витамины давать ребенку для иммунитета

Какие витамины давать ребенку для иммунитета

Если вы или ваш ребенок часто болеете, врач наверняка порекомендует определить концентрацию витамина D в сыворотки крови Неожиданный эффект Хорошо известно, что витамин D влияет на баланс кальция и фосфора в организме человека, поддерживает нормальную минерализацию костной ткани.

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