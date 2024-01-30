Какие витамины давать ребенку для иммунитета

Если вы или ваш ребенок часто болеете, врач наверняка порекомендует определить концентрацию витамина D в сыворотки крови Неожиданный эффект Хорошо известно, что витамин D влияет на баланс кальция и фосфора в организме человека, поддерживает нормальную минерализацию костной ткани.
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