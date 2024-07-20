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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» может дать за Брэнтуэйта не более 55 млн фунтов. Защитник «Эвертона» интересен манкунианцам и после трансфера Йоро

«МЮ» может дать за Брэнтуэйта не более 55 млн фунтов. Защитник «Эвертона» интересен манкунианцам и после трансфера Йоро

Манкунианцы хотят приобрести еще одного центрального защитника – вслед за Лени Йоро, купленного у «Лилля» за 58,8 млн фунтов.

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