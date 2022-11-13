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Нападающий «Ордабасы» Садовский о судействе: «Без комментариев. Если у них есть какие-то вопросы, то это только их вопросы»

Нападающий «Ордабасы» Всеволод Садовский прокомментировал итоги Кубка Казахстана по футболу и рассказал о финансовой ситуации шымкентского клуба.

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