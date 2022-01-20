Совбез ООН не решился обновить санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН обсудил недавние ракетные пуски со стороны КНДР, однако не принял еще решения по введению новых санкций против Пхеньяна, заявил постпред Мексики при организации Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес в ходе пресс-конференции.