Канделаки ищет, кто умнее всех

На канале «Пятница!» стартует новый сезон популярной интеллектуальной телевикторины «Умнее всех». Тина Канделаки Пресс-службой телеканала «Пятница!» Новый сезон популярной интеллектуальной телевикторины «Умнее всех» с Тиной Канделаки стартует 6 марта на канале «Пятница!».
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