Проверке на детекторе лжи подвергли 50 высших штабных офицеров в США

Правительственные следователи предприняли экстраординарный шаг, подвергнув около 50 сотрудников Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США проверке на детекторе лжи в связи с утечками информации к журналистам, в том числе о том, как война с Ираном привела к нехватке критически важных боеприпасов.