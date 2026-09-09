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ИА Регнум

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Ушаков заявил, что не видел «дорожную карту» по урегулированию на Украине

Ушаков заявил, что не видел «дорожную карту» по урегулированию на Украине

Российской стороне пока не показывали американскую «дорожную карту» по урегулированию конфликта на Украине.

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