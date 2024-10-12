Если исчезнут "Мавики": Skydio как резервный поставщик ВСУ Производимый сегодня компанией Skydio квадрокоптер модели X10.
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Если исчезнут "Мавики": Skydio как резервный поставщик ВСУ Производимый сегодня компанией Skydio квадрокоптер модели X10.
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