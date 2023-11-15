Запад готов на раздел Украины, а Израиль теперь сам решает, кого считать террористом: обзор зарубежных СМИ

Западные лидеры готовы капитулировать в секторе Газа и на Украине, соглашаясь с разделом последней, пишет старший приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и главный колумнист по вопросам международных отношений британской газеты Telegraph Кон Кафлин.
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