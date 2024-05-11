Александр Новак будет курировать экономический блок вместо Андрея Белоусова

Из-за перехода первого вице-премьера Андрея Белоусова на новое место работы в составе правительства Михаила Мишустина, помимо сферы энергетики, вице-премьер Александр Новак будет курировать экономический блок.
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