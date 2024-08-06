Не переносили: Журналист The Verge рассказал, когда ждать Xbox-эксклюзив Towerborne Microso...

Не переносили: Журналист The Verge рассказал, когда ждать Xbox-эксклюзив TowerborneMicrosoft редко упоминает новую разработку от авторов The Banner Saga и не представила её на большой презентации Xbox в июне, что ранее вызвало беспокойство у поклонников студии Stoic.
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