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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Не переносили: Журналист The Verge рассказал, когда ждать Xbox-эксклюзив Towerborne Microso...

Не переносили: Журналист The Verge рассказал, когда ждать Xbox-эксклюзив TowerborneMicrosoft редко упоминает новую разработку от авторов The Banner Saga и не представила её на большой презентации Xbox в июне, что ранее вызвало беспокойство у поклонников студии Stoic.

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