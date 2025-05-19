В Ставропольском крае оперативники задержали несовершеннолетних, подозреваемых в участии в международной террористической организации

«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ставропольскому краю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России в результате оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность группы несовершеннолетних.
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