В Ставропольском крае оперативники задержали несовершеннолетних, подозреваемых в участии в международной террористической организации

«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ставропольскому краю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России в результате оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность группы несовершеннолетних.