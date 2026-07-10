НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Зверев о том, что вышел в финал на втором «Шлеме» подряд: «Я сохраняю голод до побед и хочу большего»

Александр Зверев рассказал, как сохраняет мотивацию после победы на турнире «Большого шлема». Ранее он обыграл Артура Фери (7:6(0), 6:2, 6:4) и впервые вышел в финал « Уимблдона ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии