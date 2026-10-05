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Царьград

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«Динамо-Метар» проиграло московскому «Динамо» со счётом 0:3 в стартовом туре

«Динамо-Метар» проиграло московскому «Динамо» со счётом 0:3 в стартовом туре

Челябинская команда проиграла в гостях со счётом 0:3 по партиям (19:25, 8:25, 20:25), а самой результативной у гостей стала Ангелина Дементьева с 9 очками.

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