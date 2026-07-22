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Диетолог Дианова: ореховый йогурт способствует поддержанию здоровья сердца

Диетолог Дианова: ореховый йогурт способствует поддержанию здоровья сердца

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что ферментированные ореховые напитки могут поддерживать здоровье сердца, пищеварение и микробиоту кишечника.

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