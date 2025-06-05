OnePlus 13s — это производительный процессор Snapdragon 8 Elite в компактном форм-факторе 6,32 дюймаПоклонникам компактных, но мощных смартфонов стоит обратить внимание на новый OnePlus 13s – эксклюзивную модель для Индии с топовыми характеристиками.