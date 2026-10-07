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Утро.ru

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Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем московской промышленности

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем московской промышленности

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс" поздравил работников столичных промышленных предприятий с Днем московской промышленности.

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