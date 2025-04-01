Психология успеха: как ограничения в мышлении влияют на бизнес и личные достижения Почему один бизнесмен строит многомиллионную компанию, а другой застревает на уровне маленького дела, едва сводя концы с концами? Дело не только в знаниях и навыках — ключевую роль играет мышление предпринимателя.
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