Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Камчатке украинцу отказали в гражданстве России из-за контактов с ВСУ

Украинцу вынесли предупреждение, отказали в российском гражданстве и аннулировали вид на жительство из-за установленных контактов с представителем Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по Камчатскому краю.

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