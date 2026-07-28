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В Орловской области уменьшилась сумма налоговых вычетов

В Орловской области уменьшилась сумма налоговых вычетов

Жители региона стали заметно активнее пользоваться инвестиционными налоговыми льготами.  Как сообщили в пресс-службе УФНС России по Орловской области, за первые полгода 2026-го количество заявлений на инвестиционные вычеты выросло почти на треть, по сравнению с тем же периодом прошлого года (30%).

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