В Орловской области уменьшилась сумма налоговых вычетов

Жители региона стали заметно активнее пользоваться инвестиционными налоговыми льготами. Как сообщили в пресс-службе УФНС России по Орловской области, за первые полгода 2026-го количество заявлений на инвестиционные вычеты выросло почти на треть, по сравнению с тем же периодом прошлого года (30%).