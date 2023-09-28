ВСУ пешком наступают на русскую армию — Буданов

Глава ГУР Украины обратился к западным СМИ о поставках новых единиц военной техники.Кирилл Буданов заявил в интервью западным СМИ, что Украина испытывает острую нехватку военной техники для ведения наступательных операций.
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