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ВСУ пешком наступают на русскую армию — Буданов

ВСУ пешком наступают на русскую армию — Буданов

Глава ГУР Украины обратился к западным СМИ о поставках новых единиц военной техники.Кирилл Буданов заявил в интервью западным СМИ, что Украина испытывает острую нехватку военной техники для ведения наступательных операций.

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