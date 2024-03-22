Адвокат Краснов: дачникам следует изучить новые законы и проверить свои участки

В начале нового дачного сезона садоводам следует изучить новые законодательные нормы и проверить свои участки на наличие запрещенных растений, считает член Общественной палаты Москвы и почетный адвокат России Дмитрий Краснов.
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