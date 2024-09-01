Диетолог Тараско: Обезжиренные продукты калорийны, с их помощью похудеть нельзя

В беседе с «Подмосковье сегодня» диетолог Анастасия Тараско рассказал о том, можно ли похудеть употребляя обезжиренные продукты, так как многие, следящие за своим питанием, весом и фигурой предпочитают употреблять в пищу обезжиренные продукты: творог, йогурты, полезные» батончики.