Диетолог Тараско: Обезжиренные продукты калорийны, с их помощью похудеть нельзя

В беседе с «Подмосковье сегодня» диетолог Анастасия Тараско рассказал о том, можно ли похудеть употребляя обезжиренные продукты, так как многие, следящие за своим питанием, весом и фигурой предпочитают употреблять в пищу обезжиренные продукты: творог, йогурты, полезные» батончики.
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