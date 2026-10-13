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Регионы России

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Российские разработчики спутникового интернета обеспечат цифровой суверенитет партнёров

Российские разработчики спутникового интернета обеспечат цифровой суверенитет партнёров

По словам дипломата, такой подход выделяет российские решения на фоне западных спутниковых систем. Алимов подчеркнул, что западные технологии спутниковой связи зачастую используются для вмешательства во внутренние дела государств и координации протестных акций.

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