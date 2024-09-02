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  • Аурелия Запсенко
    Громче всех кричит "ловите вора" сам вор. Если такие разговоры звучат в 50 лет, значит,- всё, мужик кончился. Моему 7...Растолкуйте, заче...
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Растолкуйте, зачем мне женщина в мои 50?

Растолкуйте, зачем мне женщина в мои 50?

«Морена Морана, прочитал Ваши статьи. Почитал кометы. Немного поржал. А потом спросил себя: "А на кой мне женщина в пятьдесят лет"? Чтобы что? Что с ней делать? Зашел в "Одноклассники".

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Комментарии
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Светлана
То то у нас много 50-ти летних женщин ухоженных, а мужчины все с животами  не моются, дурно пахнут. Ну, и как говорила моя бабушка: если отвисла грудь- это херня, а вот если отвисла херня - то это финиш.
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4 час.
Аурелия Запсенко
Громче всех кричит &quot;ловите вора&quot; сам вор. Если такие разговоры звучат в 50 лет, значит,- всё, мужик кончился. Моему 74, а он вокруг меня сороковой год уже,как голубь,ритуальные танцы танцует, в любви признаётся, и не только 😊. Учись, студент!
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3 час.

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