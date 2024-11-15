Новая статья: Life is Strange: Double Exposure — Макс вернулась, но зря. Рецензия После неск...

Новая статья: Life is Strange: Double Exposure — Макс вернулась, но зря. РецензияПосле нескольких попыток развивать серию Life is Strange в разных направлениях, разработчики решили достать из рукава туз — они вернули Макс, главную героиню первой части.
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