Трамп допустил удар по руководству Ирана при срыве переговоров

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что диалог с Вашингтоном представляет для Тегерана финальную возможность предотвратить военную операцию против иранского руководства.
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