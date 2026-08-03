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Трамп допустил удар по руководству Ирана при срыве переговоров

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что диалог с Вашингтоном представляет для Тегерана финальную возможность предотвратить военную операцию против иранского руководства.

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