Способ удержать перспективных учеников в Новосибирске назвал Андрей Травников

Технические вузы испытывают нехватку хорошо подготовленных и мотивированных абитуриентов. Об этом заявил ректор Новосибирского архитектурно-строительного университета Юрий Сколубович в эфире специального выпуска программы «Вести Новосибирск».
Технические вузы испытывают нехватку хорошо подготовленных и мотивированных абитуриентов. Об этом заявил ректор Новосибирского архитектурно-строительного университета Юрий Сколубович в эфире специального выпуска программы «Вести Новосибирск».
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