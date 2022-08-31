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Способ удержать перспективных учеников в Новосибирске назвал Андрей Травников

Способ удержать перспективных учеников в Новосибирске назвал Андрей Травников

Технические вузы испытывают нехватку хорошо подготовленных и мотивированных абитуриентов. Об этом заявил ректор Новосибирского архитектурно-строительного университета Юрий Сколубович в эфире специального выпуска программы «Вести Новосибирск».

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