Но слава богу, у девочек есть народный календарь, который сегодня, 19 ноября, запрещает тяжелый женский труд — никаких генуборок, стирок вручную, перестановок мебели 😁 В Павлов день вообще много чего нельзя: ▪️нельзя обижать животных – удача отвернется ▪️нельзя совершать финансовые сделки, крупные покупки, давать и брать в долг – к бедности ▪️нельзя отправляться в дальнюю дорогу – в пути возможны неприятности ▪️нельзя нарушать данные сегодня обещания – приведет к большим проблемам ▪️нельзя вести пустые разговоры, сплетничать – во-первых, время потратите на фигню всякую, а во-вторых, неосторожным словом можно навредить себе или близким.