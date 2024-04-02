Во всех национальных парках России планируют создать инфраструктуру для экотуризма

В России утвержден перечень «экологических поручений» из послания президента Владимира Путина. На реализацию экологических проектов выделят 600 миллиардов рублей, сообщили в Минприроды Новосибирской области.
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