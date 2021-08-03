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Виртуальная банковская карта: инструкция по применению

Виртуальная банковская карта: инструкция по применению

Развитие платежных технологий меняют нашу реальность: сначала наличные заменили пластиковые банковские карты — на них мы получаем зарплату, стипендию, переводим деньги близким, теперь уже им на смену пришли виртуальные или цифровые карты.

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