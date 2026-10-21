Galaxy Tab S12 Ultra: что изменилось и чем новый планшет отличается от предшественников Юлия СавельеваКрупноформатные планшеты Samsung уже несколько поколений развиваются не как увеличенные версии обычных моделей, а как отдельный класс устройств для работы, учебы и творчества.
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