В Британии женщина родила одного ребенка два раза

В Великобритании женщина родила одного ребенка два раза. Об этом сообщает издание Daily Mail. Утверждается, что на ранних стадиях беременности мать узнала о том, что ребенок, вероятно, родится с расщеплением позвоночника.
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