Наши славные органы правопорядка, наши продвинутые сотовые операторы, наши законодатели, наши банки и все прочие причастные к решению проблемы телефонного мошенничества в России навалились кучей, чтобы перекрыть жуликам из соседней страны кислород.
«Их нравы». Норвежцев грабят и мошенники, и политики
Комментарии
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Галина 123
Короче, приехали. Все поняли из-за чего и кого. Но. Тссс... Говорить об этом нельзя.
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18 час.
А
Александр
Скажи дураку… Можно подумать, что у нас не так. У них зеленые, у нас «демографы». Там стоят, у нас шарахаются. Главное, с улыбочкой и под шутку, закатывая глаза.
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17 час.
владимир второв
Ах Грета Тунберг Грета Тунберг-хороши глаза и лоб.Все смптрел бы но не....
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15 час.
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