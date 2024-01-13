«Их нравы». Норвежцев грабят и мошенники, и политики

Короче, приехали. Все поняли из-за чего и кого. Но. Тссс... Говорить об этом нельзя.

А

Александр

Скажи дураку… Можно подумать, что у нас не так. У них зеленые, у нас «демографы». Там стоят, у нас шарахаются. Главное, с улыбочкой и под шутку, закатывая глаза.