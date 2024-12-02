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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Проворов забил «Чикаго». У защитника 2+6 в 23 матчах

Защитник «Коламбуса» набрал 8-е (2+6) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 23 игры. В матче с «Чикаго» за 24:55 (1:01 – в большинстве, 5:07 – в меньшинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».

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