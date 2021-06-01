Медвежий угол

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Почему отменять ЕГЭ глупо: История о том, как я поступал в ВУЗ без ЕГЭ

Почему отменять ЕГЭ глупо: История о том, как я поступал в ВУЗ без ЕГЭ

Сделано у нас Сегодня в России прошел первый в этом году ЕГЭ. И снова стали слышны голоса людей, призывающих отменить ЕГЭ, почему-то обвиняющих Единый Государственный экзамен чуть ли не во всех бедах российского образования.

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Александр Турчин
Конченный идиот этот аффторишка!
Владимир Безбадченко
за русский язык тебе-КОЛ!
Андрей
надо не только отменять егэ.но и возвращать советскую систему образования.
Uri Strukow
Не знаю куда готовился автор, а я в 81м вообще без подготовки поступил в рязанский радиотехнический. Поступать никуда не хотел, в военкомате написал заявление, что хочу в афган. Друг предложил идти в институт без подготовки, мол в армию всегда успеешь. Советское образование учило не тесты сдавать, а думать. И то, что мы сейчас побеждаем в олимпиадах, не показатель системы образования. Россия всегда была сильна талантами. Зато остальные ничего не знают, а им нас лечить, учить наших внуков, творить, управлять всем и вся и т.д. и т.п.
Юрий Старик
ЕГ, это примитивная сетка определения разума молодёжи, Россия не должна этому следовать, или она будет хуже выглядеть чем запад, или отправлять умных на запад
Александр Цыбулькин
Если бы автор пару дней поработал преподавателем ВУЗа, он не задавал бы глупых вопросов и не выступал бы в защиту ЕГЭ.
Александра Романовская
Разверните пожалуйста свой комментарий.
Александр Цыбулькин
Если очень нужно, один пример. Спрашиваю у студентов (скоро они будут Вас лечить), где начинается ... артерия. Отвечают: от ... железы. Вы можете себе представить, что артерия начинается не от более крупной артерии, а от железы (другие типичные ответы - от позвонка)? Прошу открыть учебник и прочитать, что там написано. А написано: от ... артерии в толще ... железы. Чувствуете разницу? Студенты долго разбираются с текстом и произносят: мы запятую не увидели. Какую запятую и как можно не увидеть запятую, если она есть?
Юрий
Александр, с Вашего позволения, я тоже отвечу Романовской. Я учился в советской школе ( в селе ) и поступил с первой попытки в МВТУ им. Баумана. Так вот, в советской школе учили думать , а не подбирать ответы. На мой взгляд ЕГЭ надо быстрее отменять. А в вузах технических и медицинских чем раньше, тем лучше. Врачи нас лечат , а инженеры создают сложнейшую технику.
Наталия
Отменять нужно не только ЕГЭ , но и обучение по Болонской системе, особенно в технических ВУЗАХ. Я знаю, о чем говорю, поскольку доцент одного из крупнейших технических университетов еще со времен СССР. Несмотря на все старания квалифицированных преподавателей, разница в уровне подготовки выпускников школ и ВУЗОВ - продуктов советской образовательной школы и ЕГЭ и Болонской системы удручающая. И об этом не кричит только ленивый.
АЛЕКС БАМ
Кто хочет поступать в технический ВУЗ - тот поступит. Так было раньше. ВУЗ сам должен определять кто у них будет учиться. ЕГЭ - просто бред. Единственно подтягивает тех, кто учиться не хочет. Например человек мечтает быть токарем. И зачем ему сдавать экзамен по географии? И он без литературы будет профессионалом своего дела.
Татьяна Александровна Шаталова
Вот! В этом страшная ошибка! В первую очередь, Советская школа "изготовляла" развитого, думающего, культурного человека. Личность. А ВУЗ или ТЕХНИКУМ давал специальность. запад заставил нас стать быдлом, умеющим нажимать кнопки на токарном станке. к примеру.
АЛЕКС БАМ
Школу закончил давно, в 1966 году. Сейчас тест проходил на сдачу ЕГЭ. Оба раза ответил на четыре балла. Спрашивается зачем нужен такой ЕГЭ? Отделить дебилов от нормальных людей?
Pelegrin 2
Потому, что учитель нашей внучки проверяет решение учеников по ГДЗ. Надеюсь, знаете, что это за приложение. А если не будет стандартных заданий она не сможет оценить то, что выдал школьник.
Виктор Здобнов
Афтар учился, но, видать, так ничему и не выучился. Все, в один голос, и учителя, и родители, говорять, что ЕГЭ это полный бред. И к нему начинают готовить, вернее не готовить а натаскивать, с первого класса. И это вообще не "Экзамен" а тестирование. Угадал - не угадал ответ. Автор бредит!!!
Владимир Безбадченко
ТЕСТОВАЯ СИСТЕМА против знания. Однажды я сдал на КИСИ-5 теплоенэргетические установки метом тыка и только на последнем вопросе завис. Из 10 ПО 10! Ну, само собой, кубические и прочие степени вызывали подозрения, но!
Андрей Павлов
Аналогично! Только я так электротехнику сдавал. Зная физику - ничего сложного угадать из 4х правильный ответ. Зато на экзамене... Препод, увидев подборку пятерок по всем тестам за семестр, сказал: "Ну это автомат", и занеся ручку над зачеткой, спросил меня о чем-то. Я поплыл. Еще вопрос... Он мне: "Ну что же вы..." Сослался на то, что перенервничал, да и спал плохо. Поставил 4. На всю жизнь запомнил. Сам будучи преподом попал как раз на начало эпохи ЕГЭ. Это была жуть. Горячие южные парни со 100%м ЕГЭ (что там о коррупции?) не могли без ошибок заявление о приеме написать. Девчонки из приемной комиссии рыдали.
Сергей Микульский
Автор! Заказ едра выполнил, но никого не убедил. ЕГЭ - это тестирование. Молодежь нынешняя двух слов связать не может. Нет пространственного мышления. Пишут с ошибками. Ничто не заменит устный экзамен, где вся дурь абитуриента видна!
Ирина Богданова
Отмена советского опыта и русского языка это путь к деградации нации:(!!!
Виктор Иванов
Тупыми управлять легко,этот еге для (не в обиду), для учеников спецшкол и для экспертов в психушках!Для нормальных детей-учеников -первое экзамен и в случае провала,при наличии положительных отметок и заключения педагогов,для тестирования и выявления признаков волнения можно провести тестирование ученика по системе контрольных тестовых заданий, но не по существующим программам
Uri Strukow
Хотя тупыми легко управлять, но еще их легко поднять на поносно-кровавый майдан.
Татьяна Александровна Шаталова
Но ещё легче сократить население до нескольких миллионов и заставлять "быдло" жить в нищете. обслуживая олигархов миллиардо долларовых. распродавать сырьевые богатства. уничтожив экономику.
Uri Strukow
Согласен. План сокращения населения СССР до 15ти миллионов для обслуживания ресурсов озвучила сатанистская крыса, которая отзывалась на кличку Маргарет Тэтчер. Сейчас, наверное, этот план и претворяют в жизнь.
Виталий Копоть
Статью даже читать не стал,длинно и глупо. Советская система была лучшей! Наше базовое образование было лучшим, вопрос?, кому выгодно
Владимир Дружков
Грош цена преподавателю, если для сдачи экзамена нужен репетитор.
Pciha Ivanova
Надо как-то оценивать уровень и качество полученных в учебном заведении знаний! Причем, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ среднее образование должно везде оцениваться стандартным способом. ЕГЭ - просто сравнительно удобный способ такой оценки. Система, аналогичная ЕГЭ, испокон веку используется при сдаче на автоправа. Просто потому, что сотрудники ДПС не желают тратить свое время на проверку знаний на полноценных экзаменах! Чем учителя хуже?
Татьяна Александровна Шаталова
Ну конечно! Ничем. такое же бессовестное ЧМО.
Владимир Тамбасов
Удивительно как этот баран сдал на максимальный балл? Столько нервов, столько сил, забросил учебу, да он просто дебил! Когда я учился в школе экзамены были в 8 и 10 классах и никакого стресса, конечно уровень знаний был разный у разных учеников, но в общем довольно высокий и двойка на экзамене - большая редкость! И в ВУЗ я поступил без проблем, мандража и репетиторов. Да и к учителям отношение было совсем другое и знания мы получали качественные! А насчет коррупции - так это были единичные случаи, т.к. не у всех были на это средства. Зато сейчас платное обучение и как итог сотни дебилов с дипломами и без знаний, и никого ЕГЭ для поступления - плати и получай диплом! И я категорически против ЕГЭ и нынешней системы образования!!!
Павел Родионович Гаврилов
Все правильно .ЕГЭ сделано взято с запада дебилом введено в закон.Я солидарен что сказано. Надо вспомнить песню Высотского.Если родился баобабом Баобабом и помрешь. Все старшие прошли школы и нормально работают и уважаемые. А сейчас поколение рвачей и хапуг. Правда ни все .Все зависит от воспитание дома. Но знание отвратительное. Надо спасибо сказать Медведеву за его изменение школьной реформы.
Светлана Якимова
Раньше в Вуз поступал тот, кто имел знания, сколько слез было пролито из-за того, что не добрали полбалла, а сейчас - поступают все, только плати, и знания оцениваются по платежеспособности: курсовую, диплом напишет кто-нибудь, главное - в цене сойтись.
Андрей Павлов
Когда я сдавал экзамены в ВУЗ, в дополнение к результатам экзаменов был конкурс аттестатов, слегка нивелирующий общий балл (поправка на нервы). В принципе ЕГЭ можно оставить таким же нивелирующим фактором в дополнение к экзаменам. А насчет невозможности поступить из деревень, так автор звездит. У нас на потоке в Бауманке весь российский интернационал был, кроме евреев, правда - их тогда в такие ВУЗы не очень брали. Уральцы, сибиряки,татары, армянин, молдаванин... Это навскидку. Один кавказец был, правда не из аула, из какого-то маленького городка. Да и сам я из войсковой части с окраины Российской империи. Учителя просто тогда были прекрасные, что в селе, что в городе. Да и учебники были неплохие.
Андрей Павлов
Кстати, в инете куча объявлений о продаже советских учебников 50х-70х годов, цены ого-го! На одно сайте наткнулся на бесплатные, скачал для внуков.
Татьяна Александровна Шаталова
Вы абсолюно правы! О коррупции - наглая ложь. Абсолютно единичные случаи. только увлечённость, талант, работоспособность.
Скиф Туран
Коррупция в институтах без ЕГЭ, зашкаливала, денег поступить в хороший в ВУЗ было практически нереально. На бюджетные места поступали не самые умные дети из глубинки, а те, у кого родители способны были заплатить крупную сумму за зачисление в институт на бесплатное обучение.
Татьяна Александровна Шаталова
Ура! ЕГЭ! Уравниловка! Но вы мне объясните, почему это знаний то так катастрофически мало у нынешних выпускников? Сдавших успешно ЕГЭ? Они же дремучие невежды! У них отсутствует логика. И начисто атрофировано мышление. потом в ВУЗах окончательно отшлифовывают попугаев - дебилов. И... вуаля! Специалист оболдуй - готов! И. А, что, ЕГЭ сдают без коррупции?
Татьяна Александровна Шаталова
Автор этого комментария абсолютно прав. :"Сам будучи преподом попал как раз на начало эпохи ЕГЭ. Это была жуть. Горячие южные парни со 100%м ЕГЭ (что там о коррупции?) не могли без ошибок заявление о приеме написать. Девчонки из приемной комиссии рыдали." И так по всей стране.
Татьяна Александровна Шаталова
Автор - клеветник. О коррупции - наглая ложь. Абсолютно единичные случаи. Только увлечённость, талант, работоспособность. Отец мой, офицер, служил в средней Азии. Город Мары, Туркменской ССР. А я поступила в Москву в Менделеевский. Правда, любовь к химии привил мне дед - заслуженный учитель РСФСР. Он жил в Липецке. Но летом, обычно занимался со мной. И дал расширенную программу.
Сергей Добролежев
Я помню как в средней азии во времена СССР легко за баранов дети поступали в вузы и их за этих же баранов тащил за уши от семестра к семестру. Коррупция была да еще какая.

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