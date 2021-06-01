Почему отменять ЕГЭ глупо: История о том, как я поступал в ВУЗ без ЕГЭ

Сделано у нас Сегодня в России прошел первый в этом году ЕГЭ. И снова стали слышны голоса людей, призывающих отменить ЕГЭ, почему-то обвиняющих Единый Государственный экзамен чуть ли не во всех бедах российского образования.
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