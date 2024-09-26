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Два этапа строительства обхода Адлера одобрены Главгосэкспертизой

Два этапа строительства обхода Адлера одобрены Главгосэкспертизой

Специалисты рассмотрели проектную документацию первого и второго этапов подготовки.Экспертами Главгосэкспертизы рассмотрена проектная документация первого и второго этапов подготовки территории строительства обхода Адлера на трассе Джубга — Сочи.

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