Ольга Серябкина откровенно рассказала о сложном уходе от Макса Фадеева

39-летняя певица Ольга Серябкина рассказала о своих отношениях с бывшим продюсером Максом Фадеевым. В программе Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» артистка поделилась, что их общение прекратилось после ее ухода из группы Serebro в 2018 году, где она была солисткой на протяжении 13 лет.