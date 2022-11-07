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Массовое ДТП сейчас блокирует дорогу во Владивосток (видео)

Массовое ДТП сейчас блокирует дорогу во Владивосток (видео)

Массовое ДТП произошло в районе Углового. Очевидцы передают, что столкнулись более 10 автомобилей. В сторону Владивостока собралась большая пробка.

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