Прекратить использовать кассетные боеприпасы на Украине призвали в ООН

Прекратить использование противопехотных мин и кассетных боеприпасов на Украине призвал заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо 27 октября на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
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