О чем рассказывают пугающие фото японского авангардиста Эйко Хосоэ

Шестидесятые годы в Японии были временем непростым. Культурная жизнь страны претерпевала радикальные перемены, эксперименты писателей, художников и фотографов разрушали старую мораль и в то же время обращались к традициям, переворачивали с ног на голову привычные всем образы и выплавляли то самое безумное искусство Японии, которое в дальнейшем породило Дзюндзи Ито, «Атаку титанов» и «Звонок».