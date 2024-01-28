О чем рассказывают пугающие фото японского авангардиста Эйко Хосоэ

Шестидесятые годы в Японии были временем непростым. Культурная жизнь страны претерпевала радикальные перемены, эксперименты писателей, художников и фотографов разрушали старую мораль и в то же время обращались к традициям, переворачивали с ног на голову привычные всем образы и выплавляли то самое безумное искусство Японии, которое в дальнейшем породило Дзюндзи Ито, «Атаку титанов» и «Звонок».
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