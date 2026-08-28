🇷🇺🔥🇺🇦 В Запорожье продолжает гореть последний работавший «Эпицентр» ▪️После удара беспилотника в гипермаркете сети «Эпицентр» продолжается крупный пожар.
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Хохлы, когда начали жечь наши логистические торговые центры, похоже не понимали, что в эту игру можно играть вдвоем. То же самое и в случае с НПЗ и нефтебазами.