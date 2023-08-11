Артиллерист-разведчик выявил огневые точки противника и помог сорвать его контратаку

Находясь на наблюдательном пункте и ведя разведку, разведчик реактивного дивизиона гвардии ефрейтор Олег Тараник своевременно обнаружил сосредоточение живой силы противника и техники, которая направлялась к позициям российских подразделений.
Находясь на наблюдательном пункте и ведя разведку, разведчик реактивного дивизиона гвардии ефрейтор Олег Тараник своевременно обнаружил сосредоточение живой силы противника и техники, которая направлялась к позициям российских подразделений.
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