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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Локомотива» 5 поражений и 3 ничьих в 8 матчах сезона

« Локомотиву » по-прежнему не удается выиграть в этом сезоне. Команда Михаила Галактионова сегодня провела восьмой матч в новом игровом году и уступила « Динамо » – 0:1.

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