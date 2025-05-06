Британское правительство обновляет военный план для противостояния угрозам Новый военный план Великобритании: подготовка к возможным конфликтам Британское правительство предпринимает меры для подготовки к потенциальным вооруженным конфликтам.
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