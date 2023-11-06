Главный мнемонист СССР: чем так поражал публику Соломон Шерешевский

Соломон Шерешевский обладал удивительной памятью, которую он превратил в источник своего дохода. В своих публичных выступлениях он демонстрировал невероятные способности запоминания огромных объемов информации.
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