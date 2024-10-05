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В Кольцово задержали несколько рейсов Red Wings

В Кольцово задержали несколько рейсов Red Wings

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали несколько рейсов авиакомпании Red Wings. По информации на онлайн-табло аэропорта, самолет в Нижний Новгород должен был отправиться в 09:15, однако его задержали на пять с половиной часов.

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